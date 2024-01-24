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أول تعليق لـ قيس الشيخ نجيب بعد تعرضه لموقف محرج في جوي اوردز
أول تعليق لـ قيس الشيخ نجيب بعد تعرضه لموقف محرج في جوي اوردز
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أول تعليق لـ قيس الشيخ نجيب بعد تعرضه لموقف محرج في جوي اوردز

فن

2024-01-24 | 05:15
أول تعليق لـ قيس الشيخ نجيب بعد تعرضه لموقف محرج في جوي اوردز
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Aljadeed
أول تعليق لـ قيس الشيخ نجيب بعد تعرضه لموقف محرج في جوي اوردز

لا يزال موضوع الفنان السوري قيس الشيخ نجيب يحتل اهتمام الجميع، بعد تعرضه لموقف محرج أثناء إجرائه لقاء تلفزيوني على في حفل توزيع جوائز Joy Awards، حينما قاطعه مقدم البرنامج وأشار عليه بالابتعاد لإتاحة المساحة للنجم العالمي أنتوني هوبكنز.

وفي التفاصيل، تبنى قيس الشيخ نجيب رأي الكاتبة السورية ريم حنا، التي شرحت الموقف بكلمات بسيطة مشيدة بالقامة الفنية التي يحظى فيها الفنان السوري وبأسلوبه واحترامه في التعامل مع الموقف.

وكتبت ريم في تغريدتها: "يحصل أن ترتطم النجوم في المجرات فما المانع ان يحدث ذلك على الأرض؟ مجرد إرباك حدث لتجنيب السير أنتوني هوبكنز صعود السلالم، أدى إلى هذا التلاحم مع نجمنا المحبوب قيس الشيخ نجيب على الممر الخزامي حيث تعامل مع الأمر بكل فروسية واستحق بجدارة لقب السير قيس الشيخ نجيب ".

من جهته، أرفق نجيب التغريدة بتعليق، وعلق قيس للمرة الأولى على الحادثة وكتب فيه: "ريم بشكرك من قلبي عهالكلام الرائع خجلتيني واسعدتيني جدا … انتي استاذة وقدوة لالنا بالاخلاق والكبر والتواضع والاحترام وتعلمنا منك قيمة الفن واحترامه.. واجتمعنا كلنا على حب انتوني هوبكنز وتقدير مسيرته".


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