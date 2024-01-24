نادر صعب يتوعد ريهام سعيد بعدما اتهمته بتشـويهها ونشرت صورا توثق ما حصل

وتوعد نادر صعب بمقاضاة وملاحقة ريهام سعيد قانونيا، اذ اصدرا بيانا رسميا اشار فيه الى الموضوع دون ان يذكر مباشرة اسم ريهام السعيد، لكنه أكد أنها ظهرت في إحدى القنوات التلفزيونية وادعت أنه قام بتشويه وجهها بعملياته التجميلية.

وجاء في بيان صعب: "في اعقاب ما تم نشره مؤخرا على احدى القنوات التلفزيونية، وتبعها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنته من اخبار كاذبة ومضلله عن الدكتور نادر صعب حول اجراء تجميلي واخطاء طبية."

وتابع البيان: "ولذلك اقتضى التنويه بأنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة ضد كل من الاعلامية والمحطة التلفزيونية التي ظهرت بها، وان كل من يقوم بالنشر والترويج لمثل هذه الاخبار والتي لا اساس لها من الصحة ستتم ملاحقتهم قانونيا."

واضاف نادر صعب في بيانه: "ونحن بصدد رفع دعوى على الاعلامية في لبنان ومصر، وكل من يظهره التحقيق محرضا كان او شريكا بالجرم، وذلك بتهمتي المساس بالسمعة، والتشهير والحاق الضرر، والتي يجرمها القانون في الدولتين".

وجاء في البيان ايضا: "كما سيتم تسليم جميع الادلة والاثباتات التي تنفي ادعاءاتها الباطلة للجهات المختصة للنضر فيها".

وختم البيان: "نحن على ثقة تامة بصرامة وشفافية واستقلالية القضاء، وان لا شيئ يعلو فوق القانون".

وكانت سعيد قالت في برنامجها، أنها دخلت لإجراء عملية تجميل قبل نحو 10 أشهر، وانتهت من العمليات الجراحية قبل شهر ونصف الشهر، لافتة إلى أنها "ليست محرجة من نشر صور توثق تشوّه وجهها على الملأ".

وزعمت ريهام السعيد أن الطبيب نادر صعب قام بتشويه جانبي عينيها؛ إذ تظهر خطوط العملية التجميلية بشكل صارخ، إلا أنها تقوم بإخفاء ذلك بمستحضرات التجميل، وفق تعبيرها.