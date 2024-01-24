ميريام فارس تثير الجدل بإطلالتها في اسبوع الموضة والجمهور: كارثية وفاضحة

واطلت ميريام بفستان أصفر طويل، وصفه البعض بـ "الغريب"، اذ يتميز بقصته الطويلة والواسعة وفتحة كبيرة عند منطقة الصدر.

هذه الاطلالة سببت الكثير من الانتقادات لـ ميريام، اذ اعبر كثيرون إطلالتها جريئة جدا، ومن بين التعليقات: " متل لي لابس كيس نايلون ومخزوق"، "اسبوع الموضة مش اسبوع العري"، "حاولت تعمل ستايل غريب لكن المحاولة باءت بالفشل"، "إطلالة كارثية وفاضحة".