ميريام فارس تثير الجدل بإطلالتها في اسبوع الموضة والجمهور: كارثية وفاضحة

واطلت ميريام بفستان أصفر طويل، وصفه البعض بـ "الغريب"، اذ يتميز بقصته الطويلة والواسعة وفتحة كبيرة عند منطقة الصدر.
هذه الاطلالة سببت الكثير من الانتقادات لـ ميريام، اذ اعبر كثيرون إطلالتها جريئة جدا، ومن بين التعليقات: " متل لي لابس كيس نايلون ومخزوق"، "اسبوع الموضة مش اسبوع العري"، "حاولت تعمل ستايل غريب لكن المحاولة باءت بالفشل"، "إطلالة كارثية وفاضحة".
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A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)
A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية كارمن لبس مع ابنها في الرياض.
احزن الممثل المصري القدير حسن يوسف جمهوره بسبب اعلام اعتزاله الحياة الفنية بشكل نهائي، مؤكدا ان وفاة نجله الصغير عبدالله، الذي رحل غرقا في تموز الماضي، كانت سبباً في اتخاذه هذا القرار.
خرج طبيب التجميل اللبناني نادر صعب عن صمته و ردّ على مقطع الفيديو الذي نشرته الإعلامية المصرية ريهام سعيد والذي احدث ضجة واسعة بعد اتهامها نادر صعب، بتشويه وجهها.