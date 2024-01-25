أول رد من ريهام سعيد بعدما اتهمت نادر صعب بتشويه وجهها

وفي التفاصيل ظهرت ريهام في مقطع الفيديو وبدت علامات الانفعال عليها بسبب تشوه وجهها من الدكتور نادر صعب حسب قولها.
وقالت ريهام في الفيديو: "تنزل انك هتقاضيني وضيعت وجهي ، علشان أخرج من مطار بيروت احتجت وثيقة تثبت إن أنا اللي في الباسبور لأنه غير شكلي دي أكبر جريمة إنك تخليني أبص في المراية معرفش نفسي "
وتابعت ريهام: "في عملية تصيحح في اميركا بـ 2000 الف دولار، بس انا ما عنديش فلوس اتعالج".
وكان قد خرج طبيب التجميل اللبناني نادر صعب عن صمته و ردّ على مقطع الفيديو الذي نشرته الإعلامية المصرية ريهام سعيد والذي احدث ضجة واسعة بعد اتهامها نادر صعب، بتشويه وجهها.
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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
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