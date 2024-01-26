لقاء عفوي بين جورج وسوف وأيمن زيدان داخل الطائرة

وفي التفاصيل، نشر وسوف الصورة التي جمعته مع زيدان على حسابه عبر إنستغرام، وعلق: "لقاء من غير ميعاد مع الفنان الصديق المحبب عندي أيمن زيدان على متن طائرة العودة من المملكة".

وكان الفنان أيمن زيدان قد شارك في حفل جوائز Joy Awards بنسخته الرابعة يوم السبت الماضي لتكريم العديد من نجوم الفن العربي عن مجمل أعمالهم التمثيلية والغنائية والرياضية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".