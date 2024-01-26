لقاء عفوي بين جورج وسوف وأيمن زيدان داخل الطائرة

وفي التفاصيل، نشر وسوف الصورة التي جمعته مع زيدان على حسابه عبر إنستغرام، وعلق: "لقاء من غير ميعاد مع الفنان الصديق المحبب عندي أيمن زيدان على متن طائرة العودة من المملكة".
وكان الفنان أيمن زيدان قد شارك في حفل جوائز Joy Awards بنسخته الرابعة يوم السبت الماضي لتكريم العديد من نجوم الفن العربي عن مجمل أعمالهم التمثيلية والغنائية والرياضية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".
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A post shared by Georges Wassouf (@officialwassouf)
A post shared by Georges Wassouf (@officialwassouf)
ما زالت أزمة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، تتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتل المواضيع الأكثر تداولًا في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن صعب مقاضاته لريهام سعيد بتهمة التشهير به.
أقيمت مسابقة miss natural beauty في بيروت ، بحضورأبرز الفنانين والوجوه الإجتماعية ومختلف الوسائل الإعلامية وأهالي المشتركات.
اقلقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ومتابعيها على صحتها، بعد انتشار اخبار عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها الى المستشفى.