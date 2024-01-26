زياد برجي يعلن انتصاره مجددا على اليسا
عاد اسم الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة اللبنانية اليسا ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، بعد ما كشفه زياد مؤخرا عن مستجدات قضيتهما في ما يتعلق بأغنية "وبطير".
وفي التفاصيل، أكد زياد برجي أن القضاء أنصفه مجددًا بشأن حقوق أغنية "وبطير" بعد مرور فترة من الخلافات والتوترات بينهما، إذ كشف زياد برجي عبر محاميه جان قيقانو عن حكم صادر من محكمة التمييز المدنية، وجاء في نص القرار أن المحكمة قررت رفض استدعاء تمييز قدمته الفنانة إليسا، مما يعني عدم تنفيذ قرار سابق صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في المتن.