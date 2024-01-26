نادين نسيب نجيم تقلق متابعيها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

وفي التفاصيل، نشرت صفحة "شربليتا" المتخصصة بأخبار الفنانين والمشاهير، على حسابها عبر انستغرام، منشورا ذكرت فيه ان "الممثلة نادين نسيب نجيم نُقلت مؤخرا إلى أحد مستشفيات بيروت بصورة مستعجلة بسبب وعكة صحية ألمّت بها، وذلك بعدما عانت من آلام مبرحة في جسدها نتيجة إصابتها بفيروس في المعدة".بدورها، نادين نسيب نجيم لم تؤكد او تكّذب الخبر، انما اكتفت بنشر صورة ترويجية لمسلسلها الرمضاني "2024" إلى جانب الممثل السوري محمد الأحمد عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها عبر "انستغرام"، مشوقة الجمهور لما ستقدمه لهم في شهر رمضان المقبل.