نادين نسيب نجيم تقلق متابعيها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

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A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
ما زالت أزمة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، تتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتل المواضيع الأكثر تداولًا في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن صعب مقاضاته لريهام سعيد بتهمة التشهير به.
أقيمت مسابقة miss natural beauty في بيروت ، بحضورأبرز الفنانين والوجوه الإجتماعية ومختلف الوسائل الإعلامية وأهالي المشتركات.
أقيمت مسابقة miss natural beauty في بيروت ، بحضورأبرز الفنانين والوجوه الإجتماعية ومختلف الوسائل الإعلامية وأهالي المشتركات.