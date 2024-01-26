طبيب مصري يفضـح ريهام سعيد بعد اتهامها نادر صعب بتشويه وجهها

ما زالت أزمة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، تتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتل المواضيع الأكثر تداولًا في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن صعب مقاضاته لريهام سعيد بتهمة التشهير به.

وفي التفاصيل، تواصلت "فوشيا" مع أيمن محفوظ عبد المجيد، المحامي المصري في النقض والإدارية العليا، لتوضيح الموقف القانوني في هذه الأزمة المثارة، فقال: دائمًا ما تحاول ريهام سعيد إثارة الجدل والدخول في مشاكل مع العديد من الشخصيات العامة؛ لأن مصدر رزقها هو إثارة الجدل والبحث عن المشاهدات، وأعتقد أن تلك هي نهاية مشوارها الإعلامي.

وتابع المحامي محفوظ: ظهرت ريهام سعيد على منصاتها الإعلامية لعرض مشكلة شخصية، وكان يكسوها بعض مظاهر الاستعطاف للطعن في قدرات طبيب رأس ماله الوحيد هو سمعته، ولتؤكد أنه غير جدير بلقب طبيب؛ لأنه مهمل وأصاب وجهها بأضرار.

واستنكر المحامي المصري ما فعلته ريهام، قائلا: كان عليها اتباع المسلك القانوني للتحقيق بدلا من اللجوء إلى التجريح العلني للطبيب حتى وإن كان قد أخطأ.