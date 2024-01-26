تحديات قوية وأسرار كثيرة بيكشفها الكسندر علوم بـ "يا فيل يا ريل" بعد قليل على الجديد

ما زالت أزمة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، تتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتل المواضيع الأكثر تداولًا في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن صعب مقاضاته لريهام سعيد بتهمة التشهير به.