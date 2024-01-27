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اول رد من وائل شرف على صفاء سلطان بعد هجومها عليه
اول رد من وائل شرف على صفاء سلطان بعد هجومها عليه
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اول رد من وائل شرف على صفاء سلطان بعد هجومها عليه

فن

2024-01-27 | 06:26
اول رد من وائل شرف على صفاء سلطان بعد هجومها عليه
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Aljadeed
اول رد من وائل شرف على صفاء سلطان بعد هجومها عليه

خرج الممثل السوري وائل شرف عن صمته، وعلق لأول مرة على اتهامات الممثلة السورية صفاء سلطان له بعد حلولها ضيفة ضمن برنامج "يا فيل يا ريل" عبر قناة الجديد، حيث وصفته بأنه لم يحفظ الوفاء معها، إلا أنها رفضت الخوض في أسباب خلافهما.

من جهته، خرج وائل شرف في بث مباشر على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للرد عليها، موضحاً أن خلافهما يعود إلى شهر رمضان من العام 2010، إذ قال: "القصة منذ 14 سنة فقط.. أنا هذه الإنسانة لا أعرفها قبل هذا التاريخ، فهي ليست خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ولا يوجد بيننا أي معرفة شخصية مسبقة".
وأشار وائل شرف الى أن أول لقاء بينهما وآخر لقاء كذلك، كان في مسلسل يحمل اسم "بعد السقوط"، حيث كانت صفاء "مخطوبة" لمنتج العمل، علماً أنه متزوج ولديه أولاد، مضيفا أن فريق العمل عندما كان يجتمع للتحضير وتصوير المشاهد، وكان يتفاجأ بحدوث مشاكل بين صفاء وخطيبها المنتج، والذي كان يطلب مني التدخُّل بحكم أنني أعرفه وأعرف عائلته وزرته في بيته، حتى أن زوجته طلبت مني أن أتدخل بقصة زوجها وصفاء، بعد ان علمت بعلاقتهما.
وتساءل وائل شرف قائلا: "لماذا خرجت بعد 14 سنة عبر الإعلام وقالت ما عندي وفا، ما هو الفضل الذي قدمته لي؟"، مضيفاً: "الحمدلله أنك لست صاحبة فضل، وأن رزقي ورزق غيري على رب العالمين وليس من أمثالك.. لو كان الرزق على أمثالك، كانت فنيت البشرية".

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