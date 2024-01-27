‏"من زغيرن لكبيرن" برنامج كوميدي على "الجديد" في هذا التوقيت

في كل حلقة، سيكون الشباب والفتيات، الصغار والكبار جاهزون بكامل عتادهم: الهضامة، سرعة البديهة، روح النكتة والحس الفكاهي للانطلاق بجولة ضحك ومزح، مع أكبر عدد ممكن من المقالب في الشوارع، المطاعم، المحلات، المولات أو حتى من المُمكن وصلولهم لمنازلكم.هذا العرض التلفزيوني سوف يكون مساحة تسلية وطاقة إيجابية كل ليلة أحد مساءً، حتى لا ننسَ أنه بالرغم من كل شي سوف يبقى الضحك أفضل دواء، وأن "الهضامة" لا تعرف عُمر.تابعوا البرنامج الكوميدي ‏"من زغيرن لكبيرن" كل أحد بعد نشرة الاخبار المسائية على قناة "الجديد".