بالفيديو- نانسي عجرم تغني مع معجبة صغيرة على المسرح في السعودية

وفي التفاصيل، أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أمس الجمعة، حفلا جديداً في السعودية، ضمن فعاليات سباق فورمولا الدرعية، والتي تضم عدد من الفنانين، وظهرت نانسي عجرم في الحفل، بفستان أسود قصير براق ولامع، وارتدت معه حذاء طويل باللون نفسه، كما سرحت شعرها بطريقة بسيطة.