بالفيديو- نانسي عجرم تغني مع معجبة صغيرة على المسرح في السعودية

وفي التفاصيل، أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أمس الجمعة، حفلا جديداً في السعودية، ضمن فعاليات سباق فورمولا الدرعية، والتي تضم عدد من الفنانين، وظهرت نانسي عجرم في الحفل، بفستان أسود قصير براق ولامع، وارتدت معه حذاء طويل باللون نفسه، كما سرحت شعرها بطريقة بسيطة.
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دافع الإعلامي المصري عمرو أديب عن الفنان محمد هنيدي بعد هجوم طاله بسبب حصوله على الجنسية السعودية، معرباً عن استيائه من الانتقادات التي تلقاها نجم الكوميديا المصري.
أعلن الفنان السوري أيمن رضا عن تعرُّضه لسرقة دراجته النارية في وضح النهار من داخل بناية في العاصمة السورية دمشق.
لا يزال اسم طبيب التجميل اللبناني نادر صعب والإعلامية المصرية ريهام سعيد يتصدر حديث المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن نادر صعب مقاضاته لـ ريهام سعيد بتهمة التشهير به.