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بالفيديو- نانسي عجرم تغني مع معجبة صغيرة على المسرح في السعودية
بالفيديو- نانسي عجرم تغني مع معجبة صغيرة على المسرح في السعودية
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بالفيديو- نانسي عجرم تغني مع معجبة صغيرة على المسرح في السعودية

فن

2024-01-27 | 07:08
بالفيديو- نانسي عجرم تغني مع معجبة صغيرة على المسرح في السعودية
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Aljadeed
بالفيديو- نانسي عجرم تغني مع معجبة صغيرة على المسرح في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي على المسرح مع معجبتها الصغيرة أغنية "صح صح" وسط تفاعل كبير نانسي وواصلت على تشجيعها على الغناء.

وفي التفاصيل، أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أمس الجمعة، حفلا جديداً في السعودية، ضمن فعاليات سباق فورمولا الدرعية، والتي تضم عدد من الفنانين، وظهرت نانسي عجرم في الحفل، بفستان أسود قصير براق ولامع، وارتدت معه حذاء طويل باللون نفسه، كما سرحت شعرها بطريقة بسيطة.

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