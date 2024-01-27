شيماء سيف تتحدث عن التنمر.. هل ستعيش قريباً تجربة الأمومة؟

وفي التفاصيل، قالت شيماء إن كارتر هو حب عمرها الحقيقي الذي يستحيل أن يتكرر، وتتمنى من الله أن يديم وجوده بحياتها ولا يحرمها منه. وأضافت أنه موجود لوحده في خانة الحب، وغلطت كثيراً عندما نقلت علاقتهما إلى وسائل التواصل الاجتماعي وجعلتها متداولة لدى الجميع، وأصلحت هذا الخطأ بحذف صورهما وحظره من حساباتها.

وأكدت شيماء أنها ستعيش قريباً تجربة الأمومة ولا تفكر بجنس المولود أبداً، وفي حال حدث الإنفصال بينها وبين زوجها فلن تكرر تجربة الزواج أبداً.

وأعلنت الفنانة المصرية شيماء أنها بدأت تكتسب الوزن الزائد عندما انتقلت للعيش مع والدتها بعد وفاة جدتها، ولم تكن تشعر بسوء الأمر، إذ أن عائلتها لم تتنمر عليها وتعاملت مع الأمر بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنها كانت تحظى بقبول واسع من أصدقائها بالمدرسة ولم تكن تتعرض للتنمر بسبب ذلك، لكنها واجهت صعوبات كثيرة مثل حرمانها من فقرات الاستعراض المدرسي، إضافة إلى سخرية الغرباء منها.