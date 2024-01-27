تسجيل صوتي مسرب لـ نادر صعب يفضح ريهام سعيد

وفي تفاصيل جديدة حول الحادثة تواصل موقع الفن اللبناني مع الدكتور نادر صعب لمعرفة ملابسات التهمة التي تواجهه.وردّ على مقطع الفيديو الذي نشرته الإعلامية المصرية ريهام سعيد والذي احدث ضجة واسعة بعد اتهامها نادر صعب، بتشويه وجهها.وتوعد نادر صعب بمقاضاة وملاحقة ريهام سعيد قانونيا، اذ اصدرا بيانا رسميا اشار فيه الى الموضوع دون ان يذكر مباشرة اسم ريهام السعيد، لكنه أكد أنها ظهرت في إحدى القنوات التلفزيونية وادعت أنه قام بتشويه وجهها بعملياته التجميلية.وكانت قد زعمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد أنها تعرضت للتشوه بعد خضوعها لعملية جراحية قام بها جراح التجميل اللبناني نادر صعب.