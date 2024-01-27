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سرقة أيمن رضا في سوريا وهذا ما طلبه من الجمهور
سرقة أيمن رضا في سوريا وهذا ما طلبه من الجمهور
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سرقة أيمن رضا في سوريا وهذا ما طلبه من الجمهور

فن

2024-01-27 | 09:46
سرقة أيمن رضا في سوريا وهذا ما طلبه من الجمهور
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Aljadeed
سرقة أيمن رضا في سوريا وهذا ما طلبه من الجمهور

أعلن الفنان السوري أيمن رضا عن تعرُّضه لسرقة دراجته النارية في وضح النهار من داخل بناية في العاصمة السورية دمشق.

 وفي التفاصيل، نشر رضا على حسابه عبر "إنستغرام" صورتين لدراجته النارية المسروقة، وأرفقها بتعليق طلب خلاله من جمهوره مساعدته في العثور عليها مقابل إعطائهم مكافأة.

وكتب رضا: اليوم تمت سرقة موتوري من العدوي من داخل البناية، أرجو مِن مَن يعرف شيئاً عنه إخباري وله مكافأة".

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