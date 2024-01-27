سرقة أيمن رضا في سوريا وهذا ما طلبه من الجمهور

وفي التفاصيل، نشر رضا على حسابه عبر "إنستغرام" صورتين لدراجته النارية المسروقة، وأرفقها بتعليق طلب خلاله من جمهوره مساعدته في العثور عليها مقابل إعطائهم مكافأة.
وكتب رضا: اليوم تمت سرقة موتوري من العدوي من داخل البناية، أرجو مِن مَن يعرف شيئاً عنه إخباري وله مكافأة".
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A post shared by Aiman Reda (@aymanredaofficial)
A post shared by Aiman Reda (@aymanredaofficial)
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