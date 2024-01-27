الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
خالد سليم يحلق شعره بالكامل لأجل والدته وينهار باكيا على الهواء
خالد سليم يحلق شعره بالكامل لأجل والدته وينهار باكيا على الهواء
A-
A+

خالد سليم يحلق شعره بالكامل لأجل والدته وينهار باكيا على الهواء

فن

2024-01-27 | 15:00
خالد سليم يحلق شعره بالكامل لأجل والدته وينهار باكيا على الهواء
العودة الى الأعلى
Aljadeed
خالد سليم يحلق شعره بالكامل لأجل والدته وينهار باكيا على الهواء

حل النجم المصري خالد سليم ضيفا على برنامج كتاب الشهرة من تقديم الاعلامي علي ياسين بموسمه الرابع على قناة الجديد.

ولأول مرة في تاريخ برنامج كتاب الشهرة، قرر النجم المصري خالد سليم التضامن مع كل المصابين بمرض السرطان ومن بينهم والدته المصابة بسرطان الثدي، عن طريق حلق شعره بالكامل دون أي سابق إنذار، ليتأثر بعدها ويبكي على الهواء خصوصا عندما سرد تفاصيل الوجع الذي عاشته والدته بسبب المرض الذي غيّر من شكلها، وبالتالي هي قررت أن تفاجئه في ختام الحلقة بمداخلة مؤثرة جداً.

 
 

اقرأ ايضا في فن

خالد سليم يعلنها على الهواء: "لست نجم صف اول"
15:30

خالد سليم يعلنها على الهواء: "لست نجم صف اول"

استضاف الاعلامي علي ياسين، النجم المصري خالد سليم في برنامج كتاب الشهرة بموسمه الرابع على قناة الجديد.

15:30

خالد سليم يعلنها على الهواء: "لست نجم صف اول"

استضاف الاعلامي علي ياسين، النجم المصري خالد سليم في برنامج كتاب الشهرة بموسمه الرابع على قناة الجديد.

عمرو أديب بعلق على منح محمد هنيدي الجنسية السعودية
10:05

عمرو أديب بعلق على منح محمد هنيدي الجنسية السعودية

دافع الإعلامي المصري عمرو أديب عن الفنان محمد هنيدي بعد هجوم طاله بسبب حصوله على الجنسية السعودية، معرباً عن استيائه من الانتقادات التي تلقاها نجم الكوميديا المصري.

10:05

عمرو أديب بعلق على منح محمد هنيدي الجنسية السعودية

دافع الإعلامي المصري عمرو أديب عن الفنان محمد هنيدي بعد هجوم طاله بسبب حصوله على الجنسية السعودية، معرباً عن استيائه من الانتقادات التي تلقاها نجم الكوميديا المصري.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024