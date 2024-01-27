خالد سليم يحلق شعره بالكامل لأجل والدته وينهار باكيا على الهواء
حل النجم المصري خالد سليم ضيفا على برنامج كتاب الشهرة من تقديم الاعلامي علي ياسين بموسمه الرابع على قناة الجديد.
ولأول مرة في تاريخ برنامج كتاب الشهرة، قرر النجم المصري خالد سليم التضامن مع كل المصابين بمرض السرطان ومن بينهم والدته المصابة بسرطان الثدي، عن طريق حلق شعره بالكامل دون أي سابق إنذار، ليتأثر بعدها ويبكي على الهواء خصوصا عندما سرد تفاصيل الوجع الذي عاشته والدته بسبب المرض الذي غيّر من شكلها، وبالتالي هي قررت أن تفاجئه في ختام الحلقة بمداخلة مؤثرة جداً.