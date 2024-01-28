فيديو لـ ريهام سعيد من داخل غرفة عمليات نادر صعب يكشف تفاصيل جديدة

وجديد القضية، نشرت ريهام مقطع فيديو صادم، من داخل غرفة العمليات، ظهر فيه نادر صعب وهو يجري العملية بوجهها، وارفقته بتعليق جاء فيه: "عندما يكون الطبيب مشغولاً ويستخدم هاتفه داخل غرفة العمليات... عندما لا يراعي مشاعر المريضة ويرسل لها فيديو أثناء فتح وجهها بهذه الصورة ويتسبّب في أن يكون سبباً بأن تعيش حياتها كلّها حزينة على مظهرها... حسبي الله ونعم الوكيل، فوّضت أمري إلى الله".

هذا الفيديو سبب ردود فعل كثيرة من الجمهور، فمنهم من اتهم ريهام بالافتراء على نادر صعب، مشيرين الى ان الفيديو المصور طبيعي اذ يظهر فيه صعب وهو يجري العملية بكل مهنية، ومنهم من تضامن مع ريهام.





من جهة اخرى، تحدثت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، في أول ظهور لها على الشاشة بدون مكياج، عن فشل عملية التجميل التي أجرتها مؤخراً.

وقالت ريهام إنها اضطرت لوضع كميات كبيرة من المكياج لتغطية آثار العملية، كما أنها اضطرت إلى استخدام دعامات في الاستوديو لتثبيت وجهها.