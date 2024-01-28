نجمة "ذا فويس" تدخل القفص الذهبي وهوية العريس تشغل الجمهور

واللافت ان شيماء تقصدت عدم اظهار هوية عريسها، واكتفت بالتعليق على الفيديو قائلة: "الحمد لله، أحسن خبر في يوم ميلادي".
وأضافت شيماء في تدوينة أخرى: "كانوا يقولون لي استحالة قبول أحد بي، الحمدلله قبل بي أحد الأن، الحمدلله تزوجت اليوم".
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تمت مشاركة منشور بواسطة شيماء عبد العزيز ⭐️🇲🇦🎤💥 (@chaimaabdelaziz.star)
تمت مشاركة منشور بواسطة شيماء عبد العزيز ⭐️🇲🇦🎤💥 (@chaimaabdelaziz.star)
حل النجم المصري خالد سليم ضيفا على برنامج كتاب الشهرة من تقديم الاعلامي علي ياسين بموسمه الرابع على قناة الجديد.
احتفلت عائلة الفنان اللبناني مروان خوري بعيد ميلاده بطريقة مؤثرة، اذ فاجأته بقالب حلوى ضخم حمل الحرفين الأولين من اسمه وكنيته.
نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، على حسابها عبر "إنستغرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها وهي تروّج لإحدى العلامات التجارية في عالم المجوهرات.