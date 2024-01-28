نجمة "ذا فويس" تدخل القفص الذهبي وهوية العريس تشغل الجمهور

واللافت ان شيماء تقصدت عدم اظهار هوية عريسها، واكتفت بالتعليق على الفيديو قائلة: "الحمد لله، أحسن خبر في يوم ميلادي".

وأضافت شيماء في تدوينة أخرى: "كانوا يقولون لي استحالة قبول أحد بي، الحمدلله قبل بي أحد الأن، الحمدلله تزوجت اليوم".