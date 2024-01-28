بالصور - توم هانكس وزوجته يزوران الاهرامات

وظهر هانكس وزوجته، في الصور التي نشرها على حسابه عبر انستغرام، بجوار الأهرامات الشهيرة بالجيزة.
وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير مبدين اعجابهم بها، متمنين أن يكون الثنائي استمتعا بجولتهما.
حل النجم المصري خالد سليم ضيفا على برنامج كتاب الشهرة من تقديم الاعلامي علي ياسين بموسمه الرابع على قناة الجديد.
احتفلت عائلة الفنان اللبناني مروان خوري بعيد ميلاده بطريقة مؤثرة، اذ فاجأته بقالب حلوى ضخم حمل الحرفين الأولين من اسمه وكنيته.
نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، على حسابها عبر "إنستغرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها وهي تروّج لإحدى العلامات التجارية في عالم المجوهرات.