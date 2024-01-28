بالصور - توم هانكس وزوجته يزوران الاهرامات

وظهر هانكس وزوجته، في الصور التي نشرها على حسابه عبر انستغرام، بجوار الأهرامات الشهيرة بالجيزة.





وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير مبدين اعجابهم بها، متمنين أن يكون الثنائي استمتعا بجولتهما.