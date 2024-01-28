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بالصور - توم هانكس وزوجته يزوران الاهرامات
بالصور - توم هانكس وزوجته يزوران الاهرامات
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بالصور - توم هانكس وزوجته يزوران الاهرامات

فن

2024-01-28 | 05:51
بالصور - توم هانكس وزوجته يزوران الاهرامات
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Aljadeed
بالصور - توم هانكس وزوجته يزوران الاهرامات

زار الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس القاهرة ونشر صورا وثقت جولته مع زوجته في محيط الأهرامات.

وظهر هانكس وزوجته، في الصور التي نشرها على حسابه عبر انستغرام، بجوار الأهرامات الشهيرة بالجيزة.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير مبدين اعجابهم بها، متمنين أن يكون الثنائي استمتعا بجولتهما.


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