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ابن سيرين عبد النور يطلب يد فتاة ووالدته توثق اللحظة
ابن سيرين عبد النور يطلب يد فتاة ووالدته توثق اللحظة
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ابن سيرين عبد النور يطلب يد فتاة ووالدته توثق اللحظة

فن

2024-01-28 | 07:10
ابن سيرين عبد النور يطلب يد فتاة ووالدته توثق اللحظة
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Aljadeed
ابن سيرين عبد النور يطلب يد فتاة ووالدته توثق اللحظة

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، صورة ومقطع فيديو لابنها كريستيانو خلال احدى الحفلات التي تواجد فيها مع عدد من أصدقائه.

وظهر كريستيانو في الفيديو وهو يرتدي بزة رسمية مع ربطة عنق وكان يغمر إحدى الفتيّات من عمره، ليقوم بعدها بطلب يدها امام الجميع، في حركة عفوية منه لاقت استحسانا وتفاعلا كبيرا من قبل المتابعين.
وقد ارفقت سيرين الفيديو بالتعليق التالي: "اذا حداً بيحب يتعاقد مع عارض الازياء الصغير كريستيانو يتواصل معنا"، مضيفة: "الوقفة شو؟ والنظرة شو؟، البدلة يلي ما بيروح ولا مناسبة بلا ما يسقطها مع الكرفتة والسبراي على الشعر وعطر والده شو؟".
وختمت سيرين كلامها بالقول: "شو رأيكن بالعريس؟ فوق الضربة ركع وطلب يد غنوة.. ما لحقت صور من الصدمة".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، اذ عبروا عن حبهم الكبير لـ سيرين وعائلتها، مثنيين على العلاقة المميزة التي تربطها بابنها وابنتها، كما أشاد البعض بشخصية كريستيانو القوية وتصرفاته العفوية، لافتين الى انه يشبه والدته، اذ كتب احدهم: "طيب اذا امو سيرين عبد النور، الابن كيف بدو يطلع ؟ قمر الله يخليليك ياه ويحمي يا رب".

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