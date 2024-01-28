عائلة مروان خوري تفاجئه بعيد ميلاده وزوجته ندى رمال تلفت الانظار

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اجواء الاحتفال العائلي، ظهر فيه مروان متفاجأً بالحفل، والى جانبه عدد كبير من افراد عائلته.
وكان لافتاً رومانسية مروان، اذ طبع قبلة على خد زوجته ندى رمال، ثم شكر افراد عائلته على الحفل.
View this post on Instagram
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)
حل النجم المصري خالد سليم ضيفا على برنامج كتاب الشهرة من تقديم الاعلامي علي ياسين بموسمه الرابع على قناة الجديد.
نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، على حسابها عبر "إنستغرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها وهي تروّج لإحدى العلامات التجارية في عالم المجوهرات.
اثنى الشاعر العراقي فائق حسن، على اغنية زوجته الفنانة السورية اصالة الجديدة، وكتب تعليقا تغزل من خلاله بها.