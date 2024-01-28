عائلة مروان خوري تفاجئه بعيد ميلاده وزوجته ندى رمال تلفت الانظار

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اجواء الاحتفال العائلي، ظهر فيه مروان متفاجأً بالحفل، والى جانبه عدد كبير من افراد عائلته.

وكان لافتاً رومانسية مروان، اذ طبع قبلة على خد زوجته ندى رمال، ثم شكر افراد عائلته على الحفل.