بالفيديو- فنان مصري شهير يحتفل بعقد قران شقيقته

وفي التفاصيل، حرص رامي صبري على أن يكون شاهدًا على عقد القران، وقد غنى عقب الانتهاء منه برفقة شقيقته وزوجته ووالدته.

وقام الفنان المصري رامي صبري بالتقاط الصور التذكارية مع شقيقته وزوجته، بصحبة عدد من الأقارب والأصدقاء الذين حرصوا على الحضور لتقديم التهاني.