بالفيديو- فنان مصري شهير يحتفل بعقد قران شقيقته

وفي التفاصيل، حرص رامي صبري على أن يكون شاهدًا على عقد القران، وقد غنى عقب الانتهاء منه برفقة شقيقته وزوجته ووالدته.
وقام الفنان المصري رامي صبري بالتقاط الصور التذكارية مع شقيقته وزوجته، بصحبة عدد من الأقارب والأصدقاء الذين حرصوا على الحضور لتقديم التهاني.
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A post shared by Mina Nessim Photography (@mina.nessim.photography)
A post shared by Mina Nessim Photography (@mina.nessim.photography)
حل النجم المصري خالد سليم ضيفا على برنامج كتاب الشهرة من تقديم الاعلامي علي ياسين بموسمه الرابع على قناة الجديد.
احتفلت عائلة الفنان اللبناني مروان خوري بعيد ميلاده بطريقة مؤثرة، اذ فاجأته بقالب حلوى ضخم حمل الحرفين الأولين من اسمه وكنيته.
نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، على حسابها عبر "إنستغرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها وهي تروّج لإحدى العلامات التجارية في عالم المجوهرات.