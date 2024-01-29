ابن كاظم الساهر يلفت الانظار .. بدا نسخة مصغرة عن والده

أعلنت الفنانة السورية وفاء موصللي أنها لن تعود للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية “باب الحارة”. مبينة في حوار مع موقع “فوشيا” أنها تشارك في عدة أعمال درامية في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، كما تحدثت عن ركنها المفضل في المنزل.