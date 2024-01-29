ابن كاظم الساهر يلفت الانظار .. بدا نسخة مصغرة عن والده

ولفت الجمهور الشبه الكبير بين كاظم وابنه، اذ ظهر الاثنان واقفان الى جانب بعضهما واكد المتابعون ان وسام يبدو نسخة عن كاظم.
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A post shared by Celebrities Portrait (@cele_portrait)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للنجمين وليد توفيق وسامر المصري في الرياض.
أعلنت الفنانة السورية وفاء موصللي أنها لن تعود للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية “باب الحارة”. مبينة في حوار مع موقع “فوشيا” أنها تشارك في عدة أعمال درامية في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، كما تحدثت عن ركنها المفضل في المنزل.
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا فى دق جرس الحياة خلال تواجدها في معرض الصحة العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.