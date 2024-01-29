بالفيديو- فريق عمل "الطائر الرفراف" يحتفل بعيد ميلاد مارت رمضان

وفي التفاصيل، شارك رمضان لحظات الاحتفال على حسابه عبر إنستغرام، حيث كان الجميع ينتظر وصوله بفارغ الصبر.
وفي الفيديو الذي نشره على ستوري إنستغرام، ظهر مارت رمضان برفقة فريق العمل الذي كان ينتظره بشغف، وعندما وصل إلى مكان التصوير، كانت الكاميرات توثق لحظات الابتهاج والاحتفال.
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للنجمين وليد توفيق وسامر المصري في الرياض.
أعلنت الفنانة السورية وفاء موصللي أنها لن تعود للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية “باب الحارة”. مبينة في حوار مع موقع “فوشيا” أنها تشارك في عدة أعمال درامية في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، كما تحدثت عن ركنها المفضل في المنزل.
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا فى دق جرس الحياة خلال تواجدها في معرض الصحة العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.