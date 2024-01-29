بالفيديو- فريق عمل "الطائر الرفراف" يحتفل بعيد ميلاد مارت رمضان

وفي التفاصيل، شارك رمضان لحظات الاحتفال على حسابه عبر إنستغرام، حيث كان الجميع ينتظر وصوله بفارغ الصبر.

وفي الفيديو الذي نشره على ستوري إنستغرام، ظهر مارت رمضان برفقة فريق العمل الذي كان ينتظره بشغف، وعندما وصل إلى مكان التصوير، كانت الكاميرات توثق لحظات الابتهاج والاحتفال.