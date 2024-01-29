إليسا تتحدث عن تجربتها مع السرطان في دبي

وفي التفاصيل، قامت إليسا بزيارة جناح مدينة برجيل الطيبة، وألقت خلال زيارتها جلسة للتوعية من مرض السرطان، وسردت أجزاء من رحلتها التي حاربت فيها مرض سرطان الثدي إلى أن شفيت منه.
وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت مؤخراً عبر الفيلم الوثائقي "It’s Ok" الذي يعرض عبر منصة "نتفليكس" أن تجربتها في محاربة مرض السرطان، أصبحت محل انتباه كثيرين في السنوات الأخيرة، بعدما نجحت في الانتصار على المرض ولم تستسلم له نهائيًا.
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A post shared by زهّورة🇸🇦 (@elissafns)
A post shared by زهّورة🇸🇦 (@elissafns)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للنجمين وليد توفيق وسامر المصري في الرياض.
أعلنت الفنانة السورية وفاء موصللي أنها لن تعود للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية “باب الحارة”. مبينة في حوار مع موقع “فوشيا” أنها تشارك في عدة أعمال درامية في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، كما تحدثت عن ركنها المفضل في المنزل.
أكدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن أنه لا يستطيع أي أحد التأثير على حياتها مع زوجها المنتج جمال سنان، مشددة على العلاقة الوطيدة التي تجمعها بزوجها.