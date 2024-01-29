إليسا تتحدث عن تجربتها مع السرطان في دبي

وفي التفاصيل، قامت إليسا بزيارة جناح مدينة برجيل الطيبة، وألقت خلال زيارتها جلسة للتوعية من مرض السرطان، وسردت أجزاء من رحلتها التي حاربت فيها مرض سرطان الثدي إلى أن شفيت منه.

وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت مؤخراً عبر الفيلم الوثائقي "It’s Ok" الذي يعرض عبر منصة "نتفليكس" أن تجربتها في محاربة مرض السرطان، أصبحت محل انتباه كثيرين في السنوات الأخيرة، بعدما نجحت في الانتصار على المرض ولم تستسلم له نهائيًا.