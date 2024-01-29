فيديو طريف يجمع النجمين وليد توفيق وسامر المصري في الرياض

وفي التفاصيل، نشر الفنان اللبناني وليد توفيق مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر انستغرام مع الفنان السوري سامر المصري على الدراجات الهوائية الكهربائية، وكتب التعليق التالي: " في الرياض الحبيبة مع الصديق الغالي الفنان الجميل سامر المصري".

وتفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "ربنا يحميكم، الفنان وليد توفيق والعكيد".