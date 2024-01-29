فيديو طريف يجمع النجمين وليد توفيق وسامر المصري في الرياض

وفي التفاصيل، نشر الفنان اللبناني وليد توفيق مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر انستغرام مع الفنان السوري سامر المصري على الدراجات الهوائية الكهربائية، وكتب التعليق التالي: " في الرياض الحبيبة مع الصديق الغالي الفنان الجميل سامر المصري".
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A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial)
A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial)
أعلنت الفنانة السورية وفاء موصللي أنها لن تعود للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية “باب الحارة”. مبينة في حوار مع موقع “فوشيا” أنها تشارك في عدة أعمال درامية في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، كما تحدثت عن ركنها المفضل في المنزل.
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا فى دق جرس الحياة خلال تواجدها في معرض الصحة العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.
أكدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن أنه لا يستطيع أي أحد التأثير على حياتها مع زوجها المنتج جمال سنان، مشددة على العلاقة الوطيدة التي تجمعها بزوجها.