احلام تكشف امرا مفاجئا عن اخبار سرقة 100 الف يورو منها

وقالت أحلام انها متفاجئة من الشائعات المتداولة على وسائل الإعلام، حول الموضوع، وكتبت في منشور لها عبر منصة "إكس": "سرقه شنطتها ؟؟؟!!!! يعني يقصدوني أنا ؟؟؟؟؟؟ أنا أصلاً مش في باريس أنا في سويسرا من يومين.. وعموماً الشنطة أبيها.. حلوين مية ألف يورو أسوي فيها شوبينغ في سويسرا. شكراً حبايبي احبكم خوفتوا أهلي علي مساكين طارت قلوبهم."

احلام سرقه شنطتها ؟؟؟!!!! يعني يقصدوني انا ؟؟؟؟؟؟ انا اصلاً مش في باريس انا في سويسرا من يومين 😂🤣وعموماً الشنطه ابيها حتى لو 😜😜😜😜حلوين ميه الف يوروا اسوي فيها شوبينغ في سويسرا 🇨🇭 شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم 😂🤣