أول ظهور لـ نادر صعب بعد أزمته بعد ريهام سعيد.. كشف تفاصيل جديدة عن العملية

وتحت عنوان: "توضيح من الدكتور نادر صعب - قبل وبعد"، قال صعب موجهاً حديثه للإعلامية المصرية: حضرتك جئت إلي لتصليح الوجه وشد كامل العنق والحنك والخدود، لأنك كنت خاضعة لعمليات سابقة.

وأكّد نادر صعب أنه شرح لريهام سعيد وقدّم لها المعلومات التي يجب عليها معرفتها كافة، قبل إجراء العملية التي أجراها لها حسب الشروط وأن ذلك موثق بالصوت والصورة، وأنها قامت بيديها بتصوير النتيجة التي سعت إليها.

وتابع الدكتور نادر صعب أثناء عرضه صوراً من زيارة ريهام سعيد لعيادته وصوراً أخرى تظهر الحوار الذي جرى بينهما قبل وبعد العملية... "فعلتي ذلك كي تتخلصي من الدهون ليس كما أنت مقتنعة ومتصورة بالفلتر".

وبث صعب حديثاً لريهام سعيد التي اتهمته بتشويه وجهها تقول فيه "كلنا نستخدم فلترز في الكاميرات لأنه عندنا كرمشة طول الوقت.. أنا عندي كرمشة هنا فظيعة، تحت العين، هي مشكلتي الأساسية، نفسي يبقى عندي فلتر طبيعي".

وتابعت الاعلامية ريهام سعيد، في الفيديو الذي بثه الدكتور صعب على صفحته الرسمية في منصة "انستغرام": بضحك لأنهم يسمونني بالمذيعة الحزينة.

وعاد خبير التجميل اللبناني ليؤكد أن عملية شد الوجه لا تظهر نتيجها في اليوم التالي من إجراء العملية، فإن ذلك يرتبط بالملف الطبي والتاريخ التجميلي للشخص، وشرحت لك ذلك.