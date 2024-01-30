الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ابنة محمد حماقي تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور
ابنة محمد حماقي تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور
A-
A+

ابنة محمد حماقي تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور

فن

2024-01-30 | 08:16
ابنة محمد حماقي تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابنة محمد حماقي تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور

فاجأ الفنان المصري محمد حماقي جمهوره بنشر صورة له جمعته مع إبنته فاطمة ورئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، التقطوها خلال افتتاح كأس موسم الرياض بالسعودية.

وهذا الظهور لـ فاطمة بعد نادرا، اذ انه قليل ما ينشر صورا يجمعه بها، وعبر الجمهور عن اعجابهم بها مشيرين الى انها كبرت واصبحت شبه والدتها.

 

اقرأ ايضا في فن

الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الملك عبدالله على طرقتها: كل يوم بجانبك هو نعمة
10:06

الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الملك عبدالله على طرقتها: كل يوم بجانبك هو نعمة

عايدت الملكة رانيا زوجها الملك عبدالله الثاني في ذكرى ميلاده الـ 62

10:06

الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الملك عبدالله على طرقتها: كل يوم بجانبك هو نعمة

عايدت الملكة رانيا زوجها الملك عبدالله الثاني في ذكرى ميلاده الـ 62

ناهد السباعي تكشف تعرض شقيقها لوعكة صحية بعد وفاة والدتها
09:10

ناهد السباعي تكشف تعرض شقيقها لوعكة صحية بعد وفاة والدتها

نشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام صورة لشقيقها المخرج محمد السباعي، كشفت من خلالها عن تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في القاهرة، من دون الكشف عن تفاصيل مرضه.

09:10

ناهد السباعي تكشف تعرض شقيقها لوعكة صحية بعد وفاة والدتها

نشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام صورة لشقيقها المخرج محمد السباعي، كشفت من خلالها عن تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في القاهرة، من دون الكشف عن تفاصيل مرضه.

بالفيديو- مخرج شهير يخطب حبيبته فوق سطح برج العرب
08:20

بالفيديو- مخرج شهير يخطب حبيبته فوق سطح برج العرب

تداول رواد مواع التواصل الاجتماعي ​مقطع فيديو يوثق لحظة طلب المخرج والمنتج الإماراتي علي مصطفى يد حبيبته أديل أوهيرليهي، في مكان خاص ومميز على سطح برج العرب بدبي، في لحظة رومانسية لا تُنسى.

08:20

بالفيديو- مخرج شهير يخطب حبيبته فوق سطح برج العرب

تداول رواد مواع التواصل الاجتماعي ​مقطع فيديو يوثق لحظة طلب المخرج والمنتج الإماراتي علي مصطفى يد حبيبته أديل أوهيرليهي، في مكان خاص ومميز على سطح برج العرب بدبي، في لحظة رومانسية لا تُنسى.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024