ابنة محمد حماقي تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور

نشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام صورة لشقيقها المخرج محمد السباعي، كشفت من خلالها عن تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في القاهرة، من دون الكشف عن تفاصيل مرضه.