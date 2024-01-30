ابنة محمد حماقي تلفت الانظار بجمالها في احدث ظهور

وهذا الظهور لـ فاطمة بعد نادرا، اذ انه قليل ما ينشر صورا يجمعه بها، وعبر الجمهور عن اعجابهم بها مشيرين الى انها كبرت واصبحت شبه والدتها.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Mohamed Hamaki (@hamaki)
تمت مشاركة منشور بواسطة Mohamed Hamaki (@hamaki)
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نشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام صورة لشقيقها المخرج محمد السباعي، كشفت من خلالها عن تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في القاهرة، من دون الكشف عن تفاصيل مرضه.
تداول رواد مواع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة طلب المخرج والمنتج الإماراتي علي مصطفى يد حبيبته أديل أوهيرليهي، في مكان خاص ومميز على سطح برج العرب بدبي، في لحظة رومانسية لا تُنسى.