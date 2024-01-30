بالفيديو- مخرج شهير يخطب حبيبته فوق سطح برج العرب

وفي التفاصيل، شارك مصطفى الفيديو لهذه اللحظة الفريدة على حسابه عبر إنستغرام، فقد أظهرت اللقطات الاستعدادات الكبيرة التي قام بها لهذا الحدث الخاص. وأشار إلى أن برج العرب هو المكان الذي جمعه بأديل للمرة الأولى.

وقال مصطفى في تعليقه على الفيديو: برج العرب كان أول مكان التقينا فيه، ولم تفوت أديل يومًا واحدًا من زيارتي أثناء التصوير، لذا كان من الطبيعي أن نختار هذا المكان لتقديم الخطوة الكبيرة هذه.

وتابع: "شكرًا لك على قبولي، وما شاء الله كلامك الرائع أسعدني ومن حولي. أطفالي يحبونك، وعائلتي تحبك، وأنا لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي معك. إلى المزيد من الذكريات.