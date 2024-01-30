ناهد السباعي تكشف تعرض شقيقها لوعكة صحية بعد وفاة والدتها

وفي التفاصيل، علّقت ناهد السباعي على صورة شقيقها وهو في المستشفى قائلةً: "وهذا أيضاً يجب أن يمر يا حبيبي سلامتك يا قلب أختك".

هذا وأُصيب شقيق ناهد السباعي بالمرض بعد شهرين من وفاة والدتهما المنتجة ناهد فريد شوقي بشكل مفاجئ، وهو ما عرّض ناهد السباعي لأزمة نفسية جعلتها تختفي عن مواقع التواصل طوال تلك الفترة.