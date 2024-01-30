الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الملك عبدالله على طرقتها: كل يوم بجانبك هو نعمة

وفي التفاصيل، شاركت الملكة رانيا متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بالملك عبدالله، ظهرا فيها وهما يبتسمان للكاميرا، وبملابس عصرية غير رسمية.
وبدت الملكة رانيا في الصورة تضع يدها على كتف الملك، الذي يضم ذراعيه لصدره.
وأرفقت الملكة رانيا الصورة بتعليق، قالت فيه: ” كل يوم بجانبك هو عيد ونعمة.. كل عام وأنت بألف خير سيدنا”.
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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
نشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام صورة لشقيقها المخرج محمد السباعي، كشفت من خلالها عن تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في القاهرة، من دون الكشف عن تفاصيل مرضه.
تداول رواد مواع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة طلب المخرج والمنتج الإماراتي علي مصطفى يد حبيبته أديل أوهيرليهي، في مكان خاص ومميز على سطح برج العرب بدبي، في لحظة رومانسية لا تُنسى.
فاجأ الفنان المصري محمد حماقي جمهوره بنشر صورة له جمعته مع إبنته فاطمة ورئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، التقطوها خلال افتتاح كأس موسم الرياض بالسعودية.