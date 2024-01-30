الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد الملك عبدالله على طرقتها: كل يوم بجانبك هو نعمة

وفي التفاصيل، شاركت الملكة رانيا متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بالملك عبدالله، ظهرا فيها وهما يبتسمان للكاميرا، وبملابس عصرية غير رسمية.

وبدت الملكة رانيا في الصورة تضع يدها على كتف الملك، الذي يضم ذراعيه لصدره.

وأرفقت الملكة رانيا الصورة بتعليق، قالت فيه: ” كل يوم بجانبك هو عيد ونعمة.. كل عام وأنت بألف خير سيدنا”.