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صلاح تيزاني الشهير بـ أبو سليم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويقلق الجمهور
صلاح تيزاني الشهير بـ أبو سليم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويقلق الجمهور
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صلاح تيزاني الشهير بـ أبو سليم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويقلق الجمهور

فن

2024-01-31 | 06:32
صلاح تيزاني الشهير بـ أبو سليم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويقلق الجمهور
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Aljadeed
صلاح تيزاني الشهير بـ أبو سليم يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويقلق الجمهور

اقلق الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني، المعروف بـ أبو سليم، جمهوره ومحبيه، بعد انتشار خبر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله بصورة عاجلة إلى أحد المستشفيات في بيروت.

وبحسب التفاصيل التي ذكرتها الممثلة اللبنانية علا عيد، المعروفة بشخصية وردة، التي شاركت في عدد من الاعمال الى جانب أبو سليم، في حديث لـ"النهار، ان الفنان القدير لا يزال يمكث في العناية المشدّدة بناء على طلب الأطباء.
هذا ونفت علا عيد تعرّض ابو سليم لنزيف أو جلطة في الدماغ أو أيّ مشاكل في القلب، وفق ما أظهرت جميع الفحوصات الطبّية التي خضع لها، مؤكّدة أنّ حالته الصحية مستقرّة وهو يشكو من أعراض الإنفلونزا ومن ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك يخضع لمتابعة طبّية دقيقة استلزمت إبقاءه في العناية المشدّدة.
الى ذلك، أوضحت الممثلة علا عيد أنّ صلاح تيزاني كان يشكو من أعراض الإنفلونزا التي أصابت أوتاره الصوتية، مضيفة أنّه تواصل مع الممثل فؤاد حسن، المعروف بشخصية الزغلول، للاتفاق على موعد الثلاثاء "الثابت" للقاء في أحد المقاهي في بيروت، الا ان الزغلول تفاجأ عندما علم بأنّ صلاح تيزاني تعرّض لأزمة مفاجئة.
 

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