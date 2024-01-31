ريهام سعيد تنهار بسبب تعليق ابنها على فيديو نادر صعب

واشارت ريهام الى أن سبب انهيارها يرجع إلى تعليق ابنها الأصغر على شكل عينيها في الفيديو، والذي أظهرها بشكل مخيف حسب تعبيرها.





واوضحت سعيد في الفيديو ان ابنها سألها: "لماذا يبدو شكل عينيكي مخيفاً يا ماما"؟ وتساءلت ريهام عن كيفية الرد على هذا السؤال وقالت: "أقول له إيه يا دكتور نادر؟ أقول له إنك قولت لي إني رد سجون وعندي 52 سنة وإن ده طبيعي"؟

تابعت الإعلامية المصرية باكية: "ولا أقول لابني إن الدكتور قال إني مقدرتش أدفع 15 ألف دولار باقي ثمن العملية، فعمل لي عملية على قد فلوسي" في إشارة منها لتصريح نادر صعب عن عدم دفعها لبقية رسوم العملية ومطالبته لها بها.