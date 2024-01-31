بالفيديو - رقصة ديمة قندلفت و سعد لمجرد تتصدر الترند

والفيديو، الذي لاقى اعجاب الكثيرين، ظهر فيه سعد وديما وهما يرقصان بحرفية عالية على أنغام أغنية إسبانية وذلك خلال تواجدهما في فرنسا، لحضور أسبوع الموضة في باريس،
واثنى الجمهور، في تعليقاتهم على الفيديو، على الصداقة التي تجمع ديمة وسعد، ومشيدين برقصهما.
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