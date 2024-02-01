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نقيب الممثلين نعمة بدوي يكشف تفاصيل وضع صلاح تيزاني الصحي
نقيب الممثلين نعمة بدوي يكشف تفاصيل وضع صلاح تيزاني الصحي
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نقيب الممثلين نعمة بدوي يكشف تفاصيل وضع صلاح تيزاني الصحي

فن

2024-02-01 | 06:43
نقيب الممثلين نعمة بدوي يكشف تفاصيل وضع صلاح تيزاني الصحي
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Aljadeed
نقيب الممثلين نعمة بدوي يكشف تفاصيل وضع صلاح تيزاني الصحي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني، المعروف بـ أبو سليم، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في الأيام الماضية استدعت نقله بصورة عاجلة إلى أحد المستشفيات في بيروت.

من هنا، خرج نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي عن صمته، وأصدر بياناً نفى فيه كل الشائعات بشأن الحالة الصحية للفنان القدير صلاح تيزاني، مؤكدا أن حالة "أبو سليم" الصحية تشهدُ تحسناً، مستنكراً أداء الجهات التي تتلاعب بحياة الناس بهدف سبق صحفي أو تحقيق نسبة مشاهدة عالية على حساب صحة "أبو سليم".
واعتبر نعمة بدوي ان تلك الشائعات "معيبة ومدانة شرعاً وأخلاقاً"، راجياً من الجميع الدعاء للفنان القدير بالشفاء بدلاً من التصرفات المشبوهة التي تضر بسمعة صاحبها.
 

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