رامي كوسا يرد على اتهامه بسرقة أغنية اصالة

وكان طليس قد كتب عبر حسابه الخاص: "عالبال يا ضحكة أبي.. ترقصني وتقلي العبي، يا بيتنا قد ما غبت مشتاقة للعتبات”، هذه كلمات أغنية أصالة الجديد، لكن الفكرة وتركيب الأغنية مأخوذ مني في أغنية نشرتها في الفيسبوك منذ أشهر: طالع ع بالي إرجع سنين، ع بيت أهلي الطيبين، إقعد ع بابن بوس عتابن، قلن تركتوني لمين، مبروك لأصالة ما سرقت فكرته مني".قام رامي كوسا بمشاركة الجمهور مقطع صوتي لكلمات الأغنية منذ 6 سنوات، مرفقاً بتدوينة قال فيها: "الأستاذ كاتب هي الأغنية قبل أشهر، ونحن "سرقنا" فكرتها من عندو، وعم يحكي بثقة. في الفيديو المرفق فيه وحدة من أوائل المسودات اللي انشغلت سنة الـ2018، يعني من قبل ما الأستاذ يفكر يكتب الشغلة يلي "سرقناها" منو بشي 6 سنين، تعيش وتكتب وتلهمنا أستاذ".