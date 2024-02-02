ابنة محمد حماقي تلتقي بـ ميسي وهذا ما فعلته

وارفق حماقي الصورة بتعليق جاء فيه: "توما و ميسي"، وبدت البهجة واضحة على وجه إبنة محمد حماقي بعد لقائها النجم ميسي.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Mohamed Hamaki (@hamaki)
تمت مشاركة منشور بواسطة Mohamed Hamaki (@hamaki)
ظهرت النجمة العالمية ليندسي لوهان برفقة زوجها رجل الأعمال الاماراتي بدر شماس وطفلهما لأول مرة منذ ولادتها، وذلك خلال تجولهم في أحد شوارع ألفاريتا، في ولاية جورجيا الأميركية.
احتفلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بعيد ميلادها برفقة زوجها كميل أبي خليل ، بعد ان كان قد غاب عن احتفالها الاول ما اثار تساؤل المتابعين.
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