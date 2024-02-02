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ابنة محمد حماقي تلتقي بـ ميسي وهذا ما فعلته
ابنة محمد حماقي تلتقي بـ ميسي وهذا ما فعلته
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ابنة محمد حماقي تلتقي بـ ميسي وهذا ما فعلته

فن

2024-02-02 | 06:36
ابنة محمد حماقي تلتقي بـ ميسي وهذا ما فعلته
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Aljadeed
ابنة محمد حماقي تلتقي بـ ميسي وهذا ما فعلته

نشر الفنان المصري محمد حماقي صورة جمعت إبنته ولاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، وذلك خلال تواجده في الرياض للعب مباراة كرة قدم.

وارفق حماقي الصورة بتعليق جاء فيه: "توما و ميسي"، وبدت البهجة واضحة على وجه إبنة محمد حماقي بعد لقائها النجم ميسي.

 

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