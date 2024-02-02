ممثل لبناني شهير ينعى والدته بكلمات مبكية: كتير قاسية الحياة

وكتب شربل في منشوره: "الإيد اللي مسكت إيدي وحملتني، ودتني عمدرستي، غطتني بالبرد، طعمتني ولبستني، هيدي كانت آخر مرة بمسكها، وبالرغم من وجعها قالت بصوت خفيف " إيدك مجلدي يا امي " حتى وهي مشً واعية ما نسيت أنها أم. وخافت علي من البرد!!".

وأضاف: "كتير قاسية الحياة اللي لما نخلق بتعملنا مطرح، مطرح ببيتنا، بقلوب اللي حبونا، ولما منروح، منترك هالدني وبيضل المطرح فاضي. ما كان احسن تروح المطارح واللي منحبن يضلوا؟ هيك منعطيهم مطرح حدنا، منعطيهم مطرحنا!! شو نفع المطرح من دون صاحبه!؟ ياسمينة بيتنا راحت وبقي عطرها مطرحه. العطر بيذكر بصاحبه اللي فل… رح يضل عطرك بحياتنا لوقت منروح ومنترك مطرحنا نحن كمان. والى ان نلتقي مجددا يا احلى أم واحنّ أم "ياسمينة"."