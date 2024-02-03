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رقصة نانسي عجرم في السعودية تتصدر ومعجب يفاجئها بما فعله
رقصة نانسي عجرم في السعودية تتصدر ومعجب يفاجئها بما فعله
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رقصة نانسي عجرم في السعودية تتصدر ومعجب يفاجئها بما فعله

فن

2024-02-03 | 05:05
رقصة نانسي عجرم في السعودية تتصدر ومعجب يفاجئها بما فعله
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Aljadeed
رقصة نانسي عجرم في السعودية تتصدر ومعجب يفاجئها بما فعله

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم امس، حفلا غنائيا مميزا على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقدمت نانسي في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور الذي راح يردد كلمات الأغنيات مع نانسي بحماس كبير.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، وكان لافتا مقطع فيديو لـ نانسي عجرم ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية على المسرح امام الحضور، ليفاجئها احد المعجبين برقصته معها بطريقة طريفة، ما اثار تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

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