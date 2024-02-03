رقصة نانسي عجرم في السعودية تتصدر ومعجب يفاجئها بما فعله

وقدمت نانسي في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور الذي راح يردد كلمات الأغنيات مع نانسي بحماس كبير.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، وكان لافتا مقطع فيديو لـ نانسي عجرم ظهرت فيه وهي ترقص بعفوية على المسرح امام الحضور، ليفاجئها احد المعجبين برقصته معها بطريقة طريفة، ما اثار تفاعلا كبيرا بين المتابعين.