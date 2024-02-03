رقصة نانسي عجرم في السعودية تتصدر ومعجب يفاجئها بما فعله

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A post shared by Nancy Ajram Lebanon New (@nancyajramlebanonnew2)
A post shared by Nancy Ajram Lebanon New (@nancyajramlebanonnew2)
يستضيف الإعلامي علي ياسين، في حلقة الليلة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الرابع، الممثلة السورية هبة نور.
أعلنت كريستينا مراد صعب، زوجة إيلي صعب جونيور، ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وفاة والدها.
ظهرت النجمة العالمية ليندسي لوهان برفقة زوجها رجل الأعمال الاماراتي بدر شماس وطفلهما لأول مرة منذ ولادتها، وذلك خلال تجولهم في أحد شوارع ألفاريتا، في ولاية جورجيا الأميركية.