الموت يؤلم عائلة ايلي صعب

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A post shared by Christina Mourad Saab (@kikamsaab)
A post shared by Christina Mourad Saab (@kikamsaab)
يستضيف الإعلامي علي ياسين، في حلقة الليلة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الرابع، الممثلة السورية هبة نور.
أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم امس، حفلا غنائيا مميزا على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.
ظهرت النجمة العالمية ليندسي لوهان برفقة زوجها رجل الأعمال الاماراتي بدر شماس وطفلهما لأول مرة منذ ولادتها، وذلك خلال تجولهم في أحد شوارع ألفاريتا، في ولاية جورجيا الأميركية.