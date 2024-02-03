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الموت يؤلم عائلة ايلي صعب
الموت يؤلم عائلة ايلي صعب
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الموت يؤلم عائلة ايلي صعب

فن

2024-02-03 | 05:19
الموت يؤلم عائلة ايلي صعب
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Aljadeed
الموت يؤلم عائلة ايلي صعب

أعلنت كريستينا مراد صعب، زوجة إيلي صعب جونيور، ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وفاة والدها.

وفي التفاصيل، نشرت كريستينا على حسابها عبر انستغرام، صورة من زفافها وهي تمسك بيد والدها، وارفقتها بالتعليق التالي: "يداً بيد دائماً".
وانهالت تعليقات المتابعين الذين قدموا التعزية لها بوفاة والدها.
الجدير ذكره ان كريستينا وايلي صعب جونيور، تزوجا في حفل أسطوري عام 2019 وقد رُزقا بولدين.

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