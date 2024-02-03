الموت يؤلم عائلة ايلي صعب

وفي التفاصيل، نشرت كريستينا على حسابها عبر انستغرام، صورة من زفافها وهي تمسك بيد والدها، وارفقتها بالتعليق التالي: "يداً بيد دائماً".وانهالت تعليقات المتابعين الذين قدموا التعزية لها بوفاة والدها.الجدير ذكره ان كريستينا وايلي صعب جونيور، تزوجا في حفل أسطوري عام 2019 وقد رُزقا بولدين.