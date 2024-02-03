ظافر العابدين يكشف أسباب تأخر الرجال في الزواج

وخلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، أوضح العابدين أن عزوف الرجال عن الزواج أو تأخرهم يعود إلى الضغوط والتحديات التي يواجهونها، حيث يتوجب عليهم العمل وتأمين موارد مالية لشراء منزل وتحمل مسؤوليات أخرى.هذا ولفت إلى أن الرجال بشكل عام قد يرتبطون بإحداهن، ورغم ذلك، قد لا يكونون جاهزين للارتباط بشكل رسمي والدخول في مرحلة الزواج؛ مما يؤدي إلى انتقالهم إلى علاقات جديدة.