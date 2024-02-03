الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ظافر العابدين يكشف أسباب تأخر الرجال في الزواج
ظافر العابدين يكشف أسباب تأخر الرجال في الزواج
A-
A+

ظافر العابدين يكشف أسباب تأخر الرجال في الزواج

فن

2024-02-03 | 07:53
ظافر العابدين يكشف أسباب تأخر الرجال في الزواج
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ظافر العابدين يكشف أسباب تأخر الرجال في الزواج

تحدث الممثل التونسي ظافر العابدين، عن رأيه بظاهرة تأخر الرجال في الزواج وتعدد علاقاتهم، لاسيما أنه جسد في فيلم "أنف وثلاث عيون" شخصية الدكتور "هشام" الذي وصل إلى منتصف الأربعينيات من عمره ولا يزال يبحث عن شريكة حياة مناسبة.

وخلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، أوضح العابدين أن عزوف الرجال عن الزواج أو تأخرهم يعود إلى الضغوط والتحديات التي يواجهونها، حيث يتوجب عليهم العمل وتأمين موارد مالية لشراء منزل وتحمل مسؤوليات أخرى.
هذا ولفت إلى أن الرجال بشكل عام قد يرتبطون بإحداهن، ورغم ذلك، قد لا يكونون جاهزين للارتباط بشكل رسمي والدخول في مرحلة الزواج؛ مما يؤدي إلى انتقالهم إلى علاقات جديدة.
 

اقرأ ايضا في فن

باسم السلكا عن الممثلين السوريين: لم يحصلوا على حقوقهم
07:58

باسم السلكا عن الممثلين السوريين: لم يحصلوا على حقوقهم

أكد المخرج السوري باسم السلكا، أنه يحاول تقديم شيء جديد ومختلف بأي مسلسل يخرجه، تاركاً الحكم في النهاية للجمهور الذي يقرر نجاح العمل من فشله.

07:58

باسم السلكا عن الممثلين السوريين: لم يحصلوا على حقوقهم

أكد المخرج السوري باسم السلكا، أنه يحاول تقديم شيء جديد ومختلف بأي مسلسل يخرجه، تاركاً الحكم في النهاية للجمهور الذي يقرر نجاح العمل من فشله.

هبة نور ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"
Play
07:25

هبة نور ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"

يستضيف الإعلامي علي ياسين، في حلقة الليلة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الرابع، الممثلة السورية هبة نور.

07:25

هبة نور ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"

يستضيف الإعلامي علي ياسين، في حلقة الليلة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الرابع، الممثلة السورية هبة نور.

الموت يؤلم عائلة ايلي صعب
05:19

الموت يؤلم عائلة ايلي صعب

أعلنت كريستينا مراد صعب، زوجة إيلي صعب جونيور، ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وفاة والدها.

05:19

الموت يؤلم عائلة ايلي صعب

أعلنت كريستينا مراد صعب، زوجة إيلي صعب جونيور، ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وفاة والدها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024