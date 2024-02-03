ظافر العابدين يكشف أسباب تأخر الرجال في الزواج
تحدث الممثل التونسي ظافر العابدين، عن رأيه بظاهرة تأخر الرجال في الزواج وتعدد علاقاتهم، لاسيما أنه جسد في فيلم "أنف وثلاث عيون" شخصية الدكتور "هشام" الذي وصل إلى منتصف الأربعينيات من عمره ولا يزال يبحث عن شريكة حياة مناسبة.
وخلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، أوضح العابدين أن عزوف الرجال عن الزواج أو تأخرهم يعود إلى الضغوط والتحديات التي يواجهونها، حيث يتوجب عليهم العمل وتأمين موارد مالية لشراء منزل وتحمل مسؤوليات أخرى.
هذا ولفت إلى أن الرجال بشكل عام قد يرتبطون بإحداهن، ورغم ذلك، قد لا يكونون جاهزين للارتباط بشكل رسمي والدخول في مرحلة الزواج؛ مما يؤدي إلى انتقالهم إلى علاقات جديدة.