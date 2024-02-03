باسم السلكا عن الممثلين السوريين: لم يحصلوا على حقوقهم

وفي حديث خاص مع موقع "فوشيا"، قال السلكا إن مسلسل "ترانزيت" الذي سيعرض قريباً، يحاول أن يقدم حكاية ممتعة ومشوقة للجمهور، وقد تمت معالجة فكرته المقتبسة من الدراما الهندية ضمن قالب عربي وشخصيات تجتمع وتعيش في الإمارات العربية المتحدة.ووصف واقع الدراما السورية بأنه "غريب" لدرجة كبيرة، إذ لا يمكن جلد العاملين بالوسط الفني، في الوقت الذي تسجل فيه الأعمال نسب مشاهدة عالية، وهي ذاتها التي ينتقدها الجمهور.هذا ورأى السلكا أن غالبية الممثلين السوريين لم يحصلوا على حقوقهم نتيجة الظرف الدرامي غير الصحي في الآونة الأخيرة، لأنه ومن خلال العودة إلى الأرشيف الدرامي نجد أن أغلب النجوم الحاليين كانوا محظوظين في فترة الدراما الذهبية، أما في الوقت الحالي فالأعمال معدودة وفرصة أن يحصل الفنان على حقه من خلال عمل درامي باتت شبه معدومة.