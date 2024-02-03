هبة نور ترد على مرام علي بأنها نجمة صف أول ومجلة عالمية تطلب ظهورها بملابس داخلية مقابل مبلغ ضخم؟

كما هاجمت هبة، الاعلامية نضال الأحمدية بسبب قضية اللاجئين السوريين، والاعلامية ياسمين عز التي دائما تهاجم المرأة على حساب الرجال.

وفي ختام الحلقة فاجأنا هبة نور بمداخلات عدة لاشخاص وزملاء من دائرتها في هذه الحلقة الجديدة من كتاب الشهرة التي تعرض الآن على الجديد بالتزامن مع قناة الجديد فن عبر يوتيوب.

تابعوا الحلقة للمزيد