ماريتا الحلاني تحسم الجدل حول حملها وهذا ما قالته عن ارتباط شقيقتها

وفي التفاصيل، نفت ماريتا خلال حوارها مع "فوشيا"، أخبار حملها، مستغربة لجوء بعض المتابعين إلى تكهن حدوث هذا الأمر، من خلال ملاحظة أي تغييرات قد تطرأ على شكلها الخارجي.

وأكدت أنها ليست حاملا، ولن تتردد في الإعلان عن القرار عند حدوثه؛ لأنه سيكون خبرا سعيدا لا يُمكن إخفاؤه، معلقة: سأعلنه بالطريقة نفسها التي أعلنت خلالها ارتباطي.

كما أبدت ابنة عاصي الحلاني استغرابها من الشائعات المتداولة حول ارتباط شقيقتها الشيف دانة، قائلة: لم ترتبط بعد. غريب أنه لمجرد رؤية شاب مجهول الهوية في الصورة يظن المتابعون أنه العريس المستقبلي لدانة.