ريهام سعيد تودع جمهورها بعد تشوه وجهها وتدهور حالتها النفسية

وفي التفاصيل،خصصت ريهام سعيد الحلقة الأخيرة من برنامجها للحديث عن أزمة تشويه وجهها وانهارت من البكاء، وكان من المخطط أن تقدم عدة حلقات عن أخطاء جراحات التجميل، ولكنها باغتت الجميع واعتذرت عن ظهورها بهذا الشكل أمام المشاهدين، ثم أعلنت عدم ظهورها على صفحتها الرسمية عبر فيس بوك قائلة: "أنا آسفة أنا في أجازة من الشغل لغاية ما نفسيتي تتحسن هاتوحشوني".

وقالت الاعلامية ريهام سعيد في الحلقة إنها لأول مرة تظهر على الشاشة بشكلها الطبيعي دون وضع المزيد من مساحيق التجميل، وتابعت أنها تضطر لوضع أكثر من 13 كيلوجراماً من مساحيق التجميل على وجهها، وأنها أصبحت لا تستطيع الخروج من المنزل أو ممارسة عملها بشكل طبيعي بسبب ما حدث لوجهها .