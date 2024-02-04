تارا عماد تفجع بوفاة والدتها.. نعتها بكلمات مؤثرة

وفي التفاصيل، نعت تارا والدتها على حسابها عبر "انستغرام"، حيث كتبت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".
وتابعت تارا: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
View this post on Instagram
A post shared by Tara Emad تارا عماد (@taraemad)
A post shared by Tara Emad تارا عماد (@taraemad)
احتفلت صانعة المحتوى السورية نارين عمارة، المعروفة بـنارين بيوتي"، بعيد ميلاد شقيقتها شيرين الـ20، والذي صادف الجمعة، 2 شباط.
أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عدم قدرتها على استكمال تقديم برنامجها "هي وصبايا" في الفترة المقبلة، بسبب تدهور حالتها النفسية جراء تشوه وجهها إثر جراحة تجميل وصفتها بالفاشلة، وتوجهت باعتذار من مشاهديها معلنة حصولها على أجازة مفتوحة، لحين تحسن وضعها.
كشفت الفنانة الللبنانية الشابة ماريتا الحلاني سبب غياب زوجها كميل أبي خليل عن حفل عيد ميلادها، يعود لانشغاله خارج لبنان، وذلك بعد تساؤلات الجمهور حول عدم وجوده في صور المناسبة السعيدة التي نشرتها.