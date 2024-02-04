تارا عماد تفجع بوفاة والدتها.. نعتها بكلمات مؤثرة

وفي التفاصيل، نعت تارا والدتها على حسابها عبر "انستغرام"، حيث كتبت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وتابعت تارا: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.