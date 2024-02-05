اختفاء ريان جيلر يثير التساؤلات وهذا ما تم كشفه

وبحسب ما اشارت بعض التقارير الصحفية، فعند التواصل مع ريان جيلر للوقوف على أسباب اختفائه، صرح قائلا: "منذ سنه وأنا أتردد الى المستشفى بشكل شبه دوري.. تراجعت صحتي كثيراً بسبب وضعي النفسي.. خذلني أقرب أصدقائي وتكررت الخيبات في حياتي، وأنا بطبيعتي شخص حساس للغاية، يتعبني غدر المقربين والأصدقاء وتؤذيني الخيانة".وتابع: "ابتعدت عن الجميع وفضلت العزلة.. لستُ ضعيفاً ولكنني متعبًا.. تحملت فوق طاقتي وتغيرت شخصيتي ونفسيتي دون حتى أن أدرك ذلك.. أُصبت باضطراب الأكل القهري وتعبت من نفسي وكسبت وزناً فوق طاقتي، بما يقارب ٢٠ كيلو وانا اسعى الى ان اخسره".وختم ريان جيلر كلامه بالقول: "ظننت بمن حولي خيرا لكن الجميع خذلني".