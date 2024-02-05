هبة طوجي تدعم زوجها إبراهيم معلوف في حفل غرامي 2024

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A post shared by Hiba Tawaji (@hibatawaji)
A post shared by Hiba Tawaji (@hibatawaji)
فاجأت النجمة الكندية العالمية سيلين ديون، الحضور في حفل توزيع جوائز غرامي الـ66 لعام 2024، الذي أقيم مساء الأحد في لوس أنجلوس، حيث خطفت سيلين ديون الأنظار خصوصا انها ظهرت بصحة جيّدة بعد طول غياب.
شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يتضمن مجموعة صور برفقة ولديها هيفين وجيوفاني، على أنغام أغنية "كلو وهم" للفنانة اللبنانية إليسا.
علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على قرار جهات التحقيق في مصر بالتحفظ على أموال مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعد اتهامه بـ"خيانة الأمانة" والنصب على موكلته.