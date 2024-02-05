هبة طوجي تدعم زوجها إبراهيم معلوف في حفل غرامي 2024

ونشرت هبة طوجي على حسابها عبر انستغرام، مجموعة من الصور ظهرت فيها برفقة زوجها إبراهيم معلوف، خلال تواجدهما في الحفل، وعلقت على الصور بالقول: "هو جائزتي".الجدير ذكره أنها المرة الثانية التي يترشح فيها إبراهيم معلوف لجائزة ضمن جواز غرامي، حيث تم اختياره العام الماضي للمنافسة على فئة أفضل ألبوم موسيقي عالمي من خلال ألبومه Queen of Sheba والذي تعاون فيه مع أنجليك كيدجو.