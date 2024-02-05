هل تمثُل شيرين عبد الوهاب أمام المحكمة؟

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، فإن دفاع المنتج الشاعر، أقام دعوى جاء فيها أن شيرين شهّرت بموكله، مثلما تعدّت عليه بـ"السب والقذف" خلال مؤتمر صحفي.وبناء على الدعوى، باشرت جهات التحقيق المختصة، التحقيق في الواقعة، واستمعت لأقوال الشاعر، وفق منصة "القاهرة 24" التي نشرت أن تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية انتهى إلى صحة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المنتج.في المقابل، أفادت تقارير أخرى أن دفاع شيرين لديه ما يثبت سيطرة الشاعر على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبث أغانٍ لها دون تصريح منها، والتعاقد مع منصة إلكترونية بشأن الفنانة دون موافقتها.